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Новини Результат роботи ППО
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РФ атакувала Україну 152 дронами та ракетами: ППО збила 109 цілей, - Повітряні сили

У ніч проти 29 вересня Росія атакувала ракетою "Циркон/Онікс", двома балістичними ракетами та 152 безпілотниками. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зазначається, що росіяни атакували ракетами з Курської області, безпілотники були запущені з напрямків:

  • Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • ТОТ Донецьк;
  • Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО вночі 29 вересня

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

  • 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;
  • 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;
  • 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5980) ППО (4504) Повітряні сили (3822) балістичні ракети (752)
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