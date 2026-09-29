РФ атакувала Україну 152 дронами та ракетами: ППО збила 109 цілей, - Повітряні сили
У ніч проти 29 вересня Росія атакувала ракетою "Циркон/Онікс", двома балістичними ракетами та 152 безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували ракетами з Курської області, безпілотники були запущені з напрямків:
- Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- ТОТ Донецьк;
- Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:
- 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;
- 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;
- 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.
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