РФ атакувала Україну 152 дронами та ракетами: ППО збила 109 цілей, - Повітряні сили

У ніч проти 29 вересня Росія атакувала ракетою "Циркон/Онікс", двома балістичними ракетами та 152 безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зазначається, що росіяни атакували ракетами з Курської області, безпілотники були запущені з напрямків:

Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

ТОТ Донецьк;

Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

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