Ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 30 вересня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, у Святошинському районі пожежа в секторі приватних житлових будинків.

В Оболонському районі загоряння в будівлі магазину.

У Голосіївському - палає складська будівля.

Також читайте: У Києві за місяць повітряні тривоги тривали понад 260 годин: Україна готує масове виробництво нових перехоплювачів, – Клименко

Є постраждалі

За даними КМВА, станом на 6.07, відомо про 4 постраждалих. Одну поранену жінку медики госпіталізували.

Наразі війська РФ атакують столицю України шахедами. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Також читайте: РФ атакувала Україну 152 дронами та ракетами: ППО збила 109 цілей, - Повітряні сили

Оновлена інформація

Станом на 6.27 стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожих ударів.

Станом на 7.25, на жаль, відомо про ще одну загиблу жінку. Унаслідок ворожої атаки загинуло 2 особи. Постраждало - 4 особи.

За інформацією Кличка, постраждали 5 мешканців Києва. Двох поранених медики госпіталізували.

Як пізніше повідомили у ДСНС, з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у 4 районах міста.



























