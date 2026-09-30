Ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 30 вересня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Куди поцілив ворог?
Як інформує мер Києва Віталій Кличко, у Святошинському районі пожежа в секторі приватних житлових будинків.
В Оболонському районі загоряння в будівлі магазину.
У Голосіївському - палає складська будівля.
Є постраждалі
За даними КМВА, станом на 6.07, відомо про 4 постраждалих. Одну поранену жінку медики госпіталізували.
Наразі війська РФ атакують столицю України шахедами. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Оновлена інформація
Станом на 6.27 стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожих ударів.
Станом на 7.25, на жаль, відомо про ще одну загиблу жінку. Унаслідок ворожої атаки загинуло 2 особи. Постраждало - 4 особи.
За інформацією Кличка, постраждали 5 мешканців Києва. Двох поранених медики госпіталізували.
Як пізніше повідомили у ДСНС, з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у 4 районах міста.
- Святошинський район: пошкоджені близько 10 приватних будинків.
- Подільський район: ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на 6 поверсі. Також пожежа та руйнування після атаки рф виникли у складській будівлі. Вогнеборці оперативно їх ліквідували. Ще за однією адресою сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.
- Голосіївський район: сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу ліквідували.
- Соломʼянський район: горів травʼяний настил на відкритій території.
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