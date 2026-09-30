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Новости Обстрел Киевщины
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Ракетно-дроновый удар РФ по Киевщине: разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые. ФОТОрепортаж

Российский дрон попал в дом в Киевской области

Ночью 30 сентября Киевская область подверглась очередной ракетно-дроновой атаке со стороны врага.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Погиб человек

Как отмечается, в Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели извлекли трех человек. Среди них - ребенок, у которого наблюдается острая реакция на стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, женщина - травмы ноги. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели проводят разблокировку. 

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Повреждения

По данным ОГА, в Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражах. Также повреждено остекление дома.

  • В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей, 2 складских помещения, возник пожар.
  • Также зафиксированы последствия атаки на объекты инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

На местах работают соответствующие службы.

Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня

"Атака на Киевскую область продолжается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях", — подчеркивает глава области. 

В настоящее время существует угроза с дронов.

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Киевская область (5161) обстрел (35738) Вышгород (95) Вышгородский район (100)
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