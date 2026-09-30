Ракетно-дроновый удар РФ по Киевщине: разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые. ФОТОрепортаж
Ночью 30 сентября Киевская область подверглась очередной ракетно-дроновой атаке со стороны врага.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Погиб человек
Как отмечается, в Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели извлекли трех человек. Среди них - ребенок, у которого наблюдается острая реакция на стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, женщина - травмы ноги. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели проводят разблокировку.
Повреждения
По данным ОГА, в Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражах. Также повреждено остекление дома.
- В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей, 2 складских помещения, возник пожар.
- Также зафиксированы последствия атаки на объекты инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
На местах работают соответствующие службы.
"Атака на Киевскую область продолжается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях", — подчеркивает глава области.
В настоящее время существует угроза с дронов.
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