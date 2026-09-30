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Новини Обстріл Київщини
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Ракетно-дроновий удар РФ по Київщині: зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені. ФОТОрепортаж

Вночі 30 вересня Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинула людина

Як зазначається, у Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Серед них - дитина, яка зазнала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка - травми ноги. Їм надається медична необхідна допомога.

На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування. 

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Пошкодження

За даними ОВА, у Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.

  • У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.
  • Також зафіксовано наслідки атаки на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

На місцях працюють відповідні служби.

Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня
Обстріл Київщини 30 вересня

"Атака на Київщину триває. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях", - наголошує очільник області. 

Наразі є дронова загроза.

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Київська область (4836) обстріл (37055) Вишгород (78) Вишгородський район (103)
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