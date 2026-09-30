Ракетно-дроновий удар РФ по Київщині: зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені. ФОТОрепортаж

Вночі 30 вересня Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинула людина

Як зазначається, у Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Серед них - дитина, яка зазнала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка - травми ноги. Їм надається медична необхідна допомога.

На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування.

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Пошкодження

За даними ОВА, у Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.

Також зафіксовано наслідки атаки на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

На місцях працюють відповідні служби.











"Атака на Київщину триває. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях", - наголошує очільник області.

Наразі є дронова загроза.

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