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Новини Обстріли Рівненщини
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Росіяни атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну спецтехніку

РФ вдарила по Рівненщині 29 вересня: що відомо про наслідки?

Російські окупанти атакували Рівненську область безпілотниками. 

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тривожно сьогодні на Рівненщині. Упродовж доби вже неодноразово в області лунала повітряна тривога. У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загорання", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, люди не постраждали.

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Що передувало?

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Автор: 

обстріл (37028) Рівненська область (1223)
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