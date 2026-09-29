Росіяни атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну спецтехніку

Російські окупанти атакували Рівненську область безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тривожно сьогодні на Рівненщині. Упродовж доби вже неодноразово в області лунала повітряна тривога. У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загорання", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, люди не постраждали.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що 29 вересня центральну частину Рівного було аварійно знеструмлено.

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