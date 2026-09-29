Росіяни атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну спецтехніку
Російські окупанти атакували Рівненську область безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Тривожно сьогодні на Рівненщині. Упродовж доби вже неодноразово в області лунала повітряна тривога. У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загорання", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, люди не постраждали.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що 29 вересня центральну частину Рівного було аварійно знеструмлено.
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