Россияне атаковали Ровенскую область: повреждена гражданская спецтехника
Российские оккупанты атаковали Ровенскую область с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня в Ровенской области тревожная обстановка. В течение суток в области уже неоднократно звучала воздушная тревога. В результате вражеского удара была повреждена гражданская спецтехника. Произошло возгорание", — говорится в сообщении.
Предварительно, люди не пострадали.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 29 сентября центральная часть Ровно была аварийно обесточена.
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