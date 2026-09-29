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Новости Обстрелы Ривненщины
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Россияне атаковали Ровенскую область: повреждена гражданская спецтехника

РФ нанесла удар по Ровенской области 29 сентября: что известно о последствиях?

Российские оккупанты атаковали Ровенскую область с помощью беспилотников. 

Об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня в Ровенской области тревожная обстановка. В течение суток в области уже неоднократно звучала воздушная тревога. В результате вражеского удара была повреждена гражданская спецтехника. Произошло возгорание", — говорится в сообщении.

Предварительно, люди не пострадали.

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Что предшествовало?

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