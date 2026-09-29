Центральная часть г.Ровно аварийно обесточена
В центральной части Ровно произошло аварийное отключение электричества.
Об этом сообщил глава ОГА Коваль, передает Цензор.НЕТ.
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"Аварийное отключение электроэнергии произошло в центральной части Ровно.
В настоящее время энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в домах жителей Ровно", - говорится в сообщении.
Как известно, утром в трех районах области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.
Что этому предшествовало?
- Напомним, российские оккупанты атаковали ударными дронами Винницкую область, в результате чего более 15 тыс. потребителей остались без света.
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