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Новости Отключение электроэнергии
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Центральная часть г.Ровно аварийно обесточена

Центр Ровно остался без света: что известно?

В центральной части Ровно произошло аварийное отключение электричества.

Об этом сообщил глава ОГА Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Аварийное отключение электроэнергии произошло в центральной части Ровно.

В настоящее время энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в домах жителей Ровно", - говорится в сообщении.

Как известно, утром в трех районах области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

Читайте: В Кривом Роге более 56 тысяч абонентов остались без света из-за аварии

Что этому предшествовало?

  • Напомним, российские оккупанты атаковали ударными дронами Винницкую область, в результате чего более 15 тыс. потребителей остались без света.

Читайте: Как обеспечить себя интернетом в случае длительных отключений света

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Ровно (585) отключение света (857) Ровенская область (1445) Ровенский район (67)
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