Центральная часть г.Ровно аварийно обесточена

В центральной части Ровно произошло аварийное отключение электричества.

Об этом сообщил глава ОГА Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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"Аварийное отключение электроэнергии произошло в центральной части Ровно.



В настоящее время энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в домах жителей Ровно", - говорится в сообщении.

Как известно, утром в трех районах области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

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Что этому предшествовало?

Напомним, российские оккупанты атаковали ударными дронами Винницкую область, в результате чего более 15 тыс. потребителей остались без света.

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