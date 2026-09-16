В Кривом Роге более 56 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
В Кривом Роге вечером 16 сентября из-за аварии на подстанции более 56 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В Кривом Роге часть потребителей была подключена по резервным схемам
По словам главы ОГА, энергетики сразу приступили к ремонтным работам. Большинство потребителей уже подключили к электроснабжению по резервным схемам.
"Почти 20 тысяч абонентов в настоящее время получают электроэнергию по графикам", - отметил Ганжа.
Специалисты продолжают ремонтные работы и планируют полностью восстановить электроснабжение в штатном режиме до конца дня.
Сегодня утром из-за российских обстрелов без света остались потребители в шести областях.
Также 12 сентября около 5 тысяч абонентов Запорожья остались без электричества в результате обстрелов со стороны РФ.
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