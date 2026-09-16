Из-за российских обстрелов без света остались потребители в шести областях, - Минэнерго

Из-за российских обстрелов по состоянию на утро 16 сентября часть потребителей в шести областях Украины осталась без электроэнергии. При этом введение графиков ограничения электроснабжения пока не предусматривается.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, в результате атак РФ произошло отключение электроэнергии в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Сроки проведения ремонтных работ зависят от ситуации с безопасностью на местах.

В Минэнерго подчеркнули, что 16 сентября графики ограничений электроснабжения не применяются. В то же время украинцев призвали рационально потреблять электроэнергию и по возможности пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

Потребителям также рекомендуют следить за оперативной информацией об электроснабжении на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские удары вновь повредили энергосистему: без света остались потребители в пяти областях, в Одесской области действуют ограничения