Российские удары вновь повредили энергосистему: без света остались потребители в пяти областях, в Одесской области действуют ограничения
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру вновь сказались на электроснабжении сразу в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро 3 сентября без света остаются потребители в пяти областях, а в Одесской области после массированного ракетно-дронового удара энергетики вынуждены временно ограничивать работу сети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрэнерго".
Где произошли отключения электроэнергии
Из-за последствий российских ударов отключения электроэнергии зафиксированы в Киевской, Черниговской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
В Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетно-дроновой атаки. Электроснабжение уже восстановлено для всех потребителей региона.
В то же время там временно введены сетевые ограничения, необходимые для предотвращения перегрузки оборудования. После завершения ремонтных работ их должны отменить.
Когда лучше пользоваться мощными электроприборами
В "Укрэнерго" призывают по возможности переносить активное потребление электроэнергии на период с 10:00 до 16:00. Именно в это время наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.
В свою очередь, с 18:00 до 22:00 украинцев просят ограничить одновременное использование мощных электроприборов.
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