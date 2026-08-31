После массированной атаки РФ отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях Украины, - "Укрэнерго"
В результате массированной российской атаки утром 31 августа новые отключения электроэнергии зафиксированы сразу в шести областях Украины. Энергетики приступили к восстановительным работам там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго", без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях.
Энергетики восстанавливают электроснабжение
"Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", – сообщили в компании.
Данных о количестве обесточенных потребителей "Укрэнерго" пока не приводит.
Украинцев просят экономить свет вечером
Несмотря на последствия российской атаки, уровень потребления электроэнергии остается стабильным. По состоянию на 09:30 31 августа он был таким же, как и в предыдущий рабочий день.
Энергетики призывают по возможности переносить использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, а с 18:00 до 22:00 — экономно потреблять электроэнергию.
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