После массированной атаки РФ отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях Украины, - "Укрэнерго"

В результате массированной российской атаки утром 31 августа новые отключения электроэнергии зафиксированы сразу в шести областях Украины. Энергетики приступили к восстановительным работам там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго", без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях.

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Энергетики восстанавливают электроснабжение

"Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", – сообщили в компании.

Данных о количестве обесточенных потребителей "Укрэнерго" пока не приводит.

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Украинцев просят экономить свет вечером

Несмотря на последствия российской атаки, уровень потребления электроэнергии остается стабильным. По состоянию на 09:30 31 августа он был таким же, как и в предыдущий рабочий день.

Энергетики призывают по возможности переносить использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, а с 18:00 до 22:00 — экономно потреблять электроэнергию.

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