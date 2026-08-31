Після масованої атаки РФ знеструмлення зафіксовані у шести областях України, - "Укренерго"
Унаслідок масованої російської атаки вранці 31 серпня нові знеструмлення зафіксовані одразу у шести областях України. Енергетики розпочали відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго", без електропостачання залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Миколаївській областях.
Енергетики відновлюють електропостачання
"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – повідомили в компанії.
Даних про кількість знеструмлених споживачів "Укренерго" наразі не наводить.
Українців просять економити світло ввечері
Попри наслідки російської атаки, рівень споживання електроенергії залишається стабільним. Станом на 09:30 31 серпня він був таким самим, як у попередній робочий день.
Енергетики закликають за можливості переносити використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00, а з 18:00 до 22:00 – ощадливо споживати електроенергію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль