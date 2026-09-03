Російські удари знову пошкодили енергосистему: без світла споживачі у п’яти областях, на Одещині діють обмеження
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру знову позначилися на електропостачанні одразу в кількох регіонах України. Станом на ранок 3 вересня без світла залишаються споживачі у п’яти областях, а на Одещині після масованого ракетно-дронового удару енергетики змушені тимчасово обмежувати роботу мережі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".
Де є знеструмлення
Через наслідки російських ударів знеструмлення зафіксовані у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки. Електропостачання вже повернули всім споживачам регіону.
Водночас там тимчасово застосовують мережеві обмеження, необхідні для уникнення перевантаження обладнання. Після завершення ремонтних робіт їх мають скасувати.
Коли краще користуватися потужними електроприладами
В "Укренерго" закликають за можливості переносити активне споживання електроенергії на період із 10:00 до 16:00. Саме в цей час найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.
Натомість із 18:00 до 22:00 українців просять обмежити одночасне використання потужних електроприладів.
Будь ласка, зачекайте...
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