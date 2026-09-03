Російські удари знову пошкодили енергосистему: без світла споживачі у п’яти областях, на Одещині діють обмеження

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру знову позначилися на електропостачанні одразу в кількох регіонах України. Станом на ранок 3 вересня без світла залишаються споживачі у п’яти областях, а на Одещині після масованого ракетно-дронового удару енергетики змушені тимчасово обмежувати роботу мережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".

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Де є знеструмлення

Через наслідки російських ударів знеструмлення зафіксовані у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки. Електропостачання вже повернули всім споживачам регіону.

Водночас там тимчасово застосовують мережеві обмеження, необхідні для уникнення перевантаження обладнання. Після завершення ремонтних робіт їх мають скасувати.

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Коли краще користуватися потужними електроприладами

В "Укренерго" закликають за можливості переносити активне споживання електроенергії на період із 10:00 до 16:00. Саме в цей час найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість із 18:00 до 22:00 українців просять обмежити одночасне використання потужних електроприладів.

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