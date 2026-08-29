ЗАЕС понад тиждень без зовнішнього живлення: пального вистачить приблизно на 10 днів, - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання та працює від аварійних дизель-генераторів. Запасу пального для них вистачить приблизно на 10 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Як відомо, Запорізька АЕС втратила підключення до останньої доступної лінії зовнішнього електропостачання 20 серпня.

Відтоді необхідну для забезпечення безпеки станції електроенергію виробляють аварійні дизель-генератори. Вони, зокрема, живлять насоси, необхідні для охолодження шести реакторів і басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива.

На станції повідомили МАГАТЕ, що наразі мають близько 10 днів запасу дизельного пального для роботи генераторів. Це відповідає мінімальній нормативній вимозі.

Гроссі попередив, що без відновлення зовнішнього електропостачання або додаткових поставок дизельного пального ЗАЕС може приблизно через десять днів зіткнутися з повним знеструмленням.

"Без відновлення зовнішнього електропостачання або додаткових поставок дизельного пального найближчим часом станція може зіткнутися з повним знеструмленням приблизно за десять днів", — заявив глава МАГАТЕ.

МАГАТЕ намагається домовитися про припинення вогню

Міжнародне агентство з атомної енергії намагається домовитися про створення локальної зони припинення вогню, яка дозволила б відремонтувати лінію "Феросплавна-1" та відновити зовнішнє електропостачання станції.

За оцінкою МАГАТЕ, тривала втрата зовнішнього живлення підвищує ризики для ядерної та фізичної безпеки ЗАЕС, оскільки станція змушена тривалий час покладатися на аварійні генератори.

Біля ЗАЕС сталися інциденти з дронами

МАГАТЕ також повідомило про військову активність поблизу станції та три інциденти з безпілотниками.

25 серпня один із дронів вибухнув біля ставка-охолоджувача ЗАЕС. Унаслідок цього були поранені двоє працівників станції.

26 серпня ще один безпілотник вибухнув у районі сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, а інший пошкодив елемент системи розбризкування.

Попри інциденти, радіаційний фон на території станції залишається нормальним.

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