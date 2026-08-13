ЗАЕС пережила вже 26 блекаутів: це зношує обладнання та підвищує ризики для безпеки, - "Енергоатом"

Тимчасово окупована Запорізька АЕС пережила вже 26 блекаутів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 14 із них - лише протягом восьми місяців 2026 року.

Про це повідомляє АТ "НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на ЗАЕС погіршується

Як зазначається, кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує станцію переходити на резервні джерела та створює додаткові ризики для ядерної й радіаційної безпеки.

"Ситуація на ЗАЕС погіршується, ми бачимо деградацію стану обладнання. Насамперед занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення", – заявив керівник "Енергоатома" Павло Ковтонюк.

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Окупаційна адміністрація

У компанії наголосили, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійності окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації найбільшої атомної електростанції Європи.

"Повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом" – єдина та необхідна умова для безпечної роботи Запорізької атомної електростанції", - додали в "Енергоатомі".

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