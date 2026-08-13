ЗАЕС пережила вже 26 блекаутів: це зношує обладнання та підвищує ризики для безпеки, - "Енергоатом"
Тимчасово окупована Запорізька АЕС пережила вже 26 блекаутів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 14 із них - лише протягом восьми місяців 2026 року.
Про це повідомляє АТ "НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на ЗАЕС погіршується
Як зазначається, кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує станцію переходити на резервні джерела та створює додаткові ризики для ядерної й радіаційної безпеки.
"Ситуація на ЗАЕС погіршується, ми бачимо деградацію стану обладнання. Насамперед занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення", – заявив керівник "Енергоатома" Павло Ковтонюк.
Окупаційна адміністрація
У компанії наголосили, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійності окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації найбільшої атомної електростанції Європи.
"Повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом" – єдина та необхідна умова для безпечної роботи Запорізької атомної електростанції", - додали в "Енергоатомі".
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