ЗАЭС пережила уже 26 блэкаутов: это изнашивает оборудование и повышает риски для безопасности, - "Энергоатом"

Временно оккупированная Запорожская АЭС пережила уже 26 отключений электроэнергии с начала полномасштабного вторжения России в Украину, 14 из них - только за восемь месяцев 2026 года.

Об этом сообщает АО "НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на ЗАЭС ухудшается

Как отмечается, каждая потеря внешнего электропитания вынуждает станцию переходить на резервные источники и создает дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.

"Ситуация на ЗАЭС ухудшается, мы наблюдаем ухудшение состояния оборудования. Прежде всего беспокойство вызывает состояние дизель-генераторных установок. Частое включение их в работу на короткие периоды - это значительная нагрузка на оборудование, что приводит к его износу", - заявил руководитель"Энергоатома" Павел Ковтонюк.

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Оккупационная администрация

В компании подчеркнули, что постоянные переходы на резервное питание и рост нагрузки на оборудование являются прямым следствием непрофессионализма оккупационной администрации, которая не обеспечивает надлежащего уровня эксплуатации крупнейшей атомной электростанции Европы.

"Возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора - АО "НАЭК "Энергоатом" - единственное и необходимое условие для безопасной работы Запорожской атомной электростанции", - добавили в "Энергоатоме".

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