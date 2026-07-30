В двух километрах от ЗАЭС возник пожар

Действия российских войск привели к пожару на территории Запорожской тепловой электростанции, расположенной недалеко от атомной станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пожар возле стратегического объекта

В ведомстве отметили, что возгорание произошло на площадке оккупированной Запорожской ТЭС, которая находится примерно в двух километрах от Запорожской АЭС.

Причиной называют несоблюдение правил пожарной безопасности со стороны оккупантов и разрушение системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Безответственное отношение российских оккупантов к правилам пожарной безопасности и полное разрушение системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации привели к возникновению пожара", - отметили в Госатомрегулировании.

Запорожская ТЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций в Европе. Она состоит из нескольких энергоблоков различной мощности и работает преимущественно на угле. Станция также имеет важное значение для работы Запорожской АЭС, поскольку обеспечивает резервное питание её систем.

Читайте также: За обстрел Запорожской АЭС вынесены приговоры шести командирам Росгвардии. ФОТО

Риски для безопасности и состояние объектов

В Госатомрегулировании подчеркнули, что, несмотря на инцидент, изменений радиационного фона на территории Запорожской АЭС и в зоне наблюдения не зафиксировано.

Пожары вблизи атомной станции во время оккупации стали регулярными. В частности, в августе 2023 года горел сухой камыш на месте бывшего Каховского водохранилища, а в августе 2024 года возник пожар на сооружении системы водотехнического обеспечения станции.

В ведомстве подчеркнули, что такие случаи свидетельствуют о неспособности оккупантов обеспечить надлежащую безопасность энергетических объектов. Это приводит к их постепенному разрушению и упадку.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о недавних перебоях с интернетом и водоснабжением на Запорожской АЭС, что создает дополнительные риски для безопасной работы станции.

Читайте: На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут в 2026 году