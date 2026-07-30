В двух километрах от ЗАЭС возник пожар
Действия российских войск привели к пожару на территории Запорожской тепловой электростанции, расположенной недалеко от атомной станции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.
Пожар возле стратегического объекта
В ведомстве отметили, что возгорание произошло на площадке оккупированной Запорожской ТЭС, которая находится примерно в двух километрах от Запорожской АЭС.
Причиной называют несоблюдение правил пожарной безопасности со стороны оккупантов и разрушение системы реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Безответственное отношение российских оккупантов к правилам пожарной безопасности и полное разрушение системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации привели к возникновению пожара", - отметили в Госатомрегулировании.
- Запорожская ТЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций в Европе. Она состоит из нескольких энергоблоков различной мощности и работает преимущественно на угле. Станция также имеет важное значение для работы Запорожской АЭС, поскольку обеспечивает резервное питание её систем.
Риски для безопасности и состояние объектов
В Госатомрегулировании подчеркнули, что, несмотря на инцидент, изменений радиационного фона на территории Запорожской АЭС и в зоне наблюдения не зафиксировано.
Пожары вблизи атомной станции во время оккупации стали регулярными. В частности, в августе 2023 года горел сухой камыш на месте бывшего Каховского водохранилища, а в августе 2024 года возник пожар на сооружении системы водотехнического обеспечения станции.
В ведомстве подчеркнули, что такие случаи свидетельствуют о неспособности оккупантов обеспечить надлежащую безопасность энергетических объектов. Это приводит к их постепенному разрушению и упадку.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о недавних перебоях с интернетом и водоснабжением на Запорожской АЭС, что создает дополнительные риски для безопасной работы станции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль