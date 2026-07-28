За обстрел Запорожской АЭС вынесены приговоры шести командирам Росгвардии. ФОТО

В ночь с 3 на 4 марта 2022 года российские войска совершили штурм Запорожской атомной электростанции - крупнейшей АЭС Европы.

Под прикрытием танков и тяжелой бронетехники оккупанты в течение нескольких часов обстреливали территорию станции, в частности в направлении ядерных реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива, сообщает Цензор.НЕТ.

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Несмотря на предупреждения о риске техногенной катастрофы, обстрелы не прекращались. На территории станции возник пожар, были повреждены критически важные сети и коммуникации. Российские военные не допускали спасателей к ликвидации пожара, а работники ЗАЭС оставались заблокированными на своих рабочих местах.

Эксперты подтвердили: действия оккупантов могли привести к разрушению защитных барьеров реакторов и масштабному выбросу радиоактивных веществ. Последствия такого сценария могли затронуть не только Украину, но и другие государства Европы.

Суд установил, что штурмом руководили два генерал-майора и четверо командиров батальонных тактических групп Росгвардии. Они координировали действия подразделений и обеспечивали применение оружия во время захвата станции.

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал всех шестерых виновными в нарушении законов и обычаев войны. Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесен в порядке специального судебного разбирательства.

Обстрел Запорожской АЭС стал одним из самых опасных эпизодов этой войны. Это была преднамеренная атака на объект, авария на котором могла привести к масштабной радиационной катастрофе, - пишут в Офисе генерального прокурора.

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