За обстріл Запорізької АЕС винесено вироки шістьом командирам Росгвардії. ФОТО

У ніч із 3 на 4 березня 2022 року російські війська здійснили штурм Запорізької атомної електростанції – найбільшої АЕС Європи.

Під прикриттям танків та важкої бронетехніки окупанти протягом кількох годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попри попередження про ризик техногенної катастрофи, обстріли не припинялися. На території станції виникла пожежа, було пошкоджено критично важливі мережі та комунікації. Російські військові не допускали рятувальників до ліквідації пожежі, а працівники ЗАЕС залишалися заблокованими на своїх робочих місцях.

Експерти підтвердили: дії окупантів могли призвести до руйнування захисних бар’єрів реакторів і масштабного викиду радіоактивних речовин. Наслідки такого сценарію могли зачепити не лише Україну, а й інші держави Європи.

Суд встановив, що штурмом керували двоє генерал-майорів та четверо командирів батальйонних тактичних груп Росгвардії. Вони координували дії підрозділів та забезпечували застосування зброї під час захоплення станції.

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав усіх шістьох винними у порушенні законів та звичаїв війни. Кожного засуджено до 12 років позбавлення волі. Вирок ухвалено в порядку спеціального судового розгляду.

Обстріл Запорізької АЕС став одним із найнебезпечніших епізодів цієї війни. Це була свідома атака на об’єкт, аварія на якому могла спричинити масштабну радіаційну катастрофу, - пишуть в Офісі Генпрокурора.

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