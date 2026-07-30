За два кілометри від ЗАЕС зайнялася пожежа

Дії російських військ призвели до пожежі на території Запорізької теплової електростанції, що розташована неподалік атомної станції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пожежа біля стратегічного об’єкта

У відомстві зазначили, що займання сталося на майданчику окупованої Запорізької ТЕС, яка знаходиться приблизно за два кілометри від Запорізької АЕС.

Причиною називають недотримання правил пожежної безпеки з боку окупантів та руйнування системи реагування на надзвичайні ситуації.

"Безвідповідальне ставлення російських окупантів до правил пожежної безпеки та повне руйнування системи готовності та реагування на надзвичайні ситуації призвели до виникнення пожежі", - зазначили у Держатомрегулюванні.

Запорізька ТЕС є однією з найбільших теплових електростанцій у Європі. Вона складається з кількох енергоблоків різної потужності та працює переважно на вугіллі. Станція також має важливе значення для роботи Запорізької АЕС, оскільки забезпечує резервне живлення її систем.

Також читайте: За обстріл Запорізької АЕС винесено вироки шістьом командирам Росгвардії. ФОТО

Ризики для безпеки та стан об’єктів

У Держатомрегулюванні наголосили, що попри інцидент змін радіаційного фону на території Запорізької АЕС та в зоні спостереження не зафіксовано.

Пожежі поблизу атомної станції під час окупації стали регулярними. Зокрема, у серпні 2023 року горів сухий очерет на місці колишнього Каховського водосховища, а у серпні 2024 року виникла пожежа на споруді системи водотехнічного забезпечення станції.

У відомстві підкреслили, що такі випадки свідчать про нездатність окупантів забезпечити належну безпеку енергетичних об’єктів. Це призводить до їхнього поступового руйнування та занепаду.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про нещодавні перебої з інтернетом і водопостачанням на Запорізькій АЕС, що створює додаткові ризики для безпечної роботи станції.

Читайте: На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут у 2026 році