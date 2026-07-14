На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут у 2026 році

На Запорізькій атомній електростанції знову зафіксували блекаут, який став уже десятим від початку року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НАЕК Енергоатом у Фейсбуці.

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Станція знову втратила живлення

В Енергоатомі повідомили, що окупована станція втратила зовнішнє електропостачання. Через це ЗАЕС була змушена перейти на резервні дизельні генератори, які підтримують роботу важливих систем безпеки.

"Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Наразі зовнішнє електропостачання станції відновлено", – зазначили в компанії.

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Рекордна кількість аварій і ризики

У компанії наголосили, що це вже десятий випадок відключення з початку 2026 року. Такий показник назвали тривожним антирекордом для найбільшої атомної електростанції Європи.

За даними Енергоатома, станція понад чотири роки перебуває під російською окупацією, що впливає на рівень безпеки.

"Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора", – заявили в Енергоатомі.

Раніше повідомлялося, що російські військові розгортають пункти управління дронами-камікадзе на території станції.