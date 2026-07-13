Рашисти розміщують військову техніку в машинних залах енерргоблоків ЗАЕС, - ГУР МО

Російські загарбники розміщують військову техніку прямо в машинних залах енергоблоків Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.



Крім того, окупанти розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу "ґєрбєра-сікер" та "ґєрань-сікер". До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони "алабуґа", зокрема й неповнолітніх студентів", - йдеться в повідомленні.

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Також, за даними розвідки, окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, окупанти замінували. Охорону захопленої ЗАЕС забезпечує контингент росґвардії чисельністю 1,5 тисячі окупантів.

Водночас експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції.

Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС.

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Проблеми з живленням

"Якщо до початку окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, то зараз через злочинну російську агресію функціонує лише одна ЛЕП. 3 липня 2026 року на станції трапився черговий блекаут ― 21 за час повномасштабного вторгнення.

Також російські окупанти не забезпечують необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 метра за мінімально необхідних 15 метрів. З 57 спеціальних глибинних свердловин, які є важливою складовою системи охолодження, необхідними насосами великої потужності обладнано лише 11. Дефіцит води для потреб внутрішнього майданчика ЗАЕС наразі компенсують підживленням зі скидного каналу Запорізької ТЕС", - наголосили в ГУР МО.

Ситуація, створена рашистами, загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива.

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Дефіцит кадрів

"На ЗАЕС триває гострий дефіцит персоналу. До повномасштабного вторгнення на станції працювало близько 11 тисяч осіб, нині — близько 7,5 тисячі, включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.



Усіх працівників через погрози звільненням змушують підписувати контракти з "росатомом", а завезений з території держави-агресора персонал через суттєві відмінності між ЗАЕС та російськими об’єктами атомної енергетики не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування окупованої української електростанції", - підсумували в ГУР.

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