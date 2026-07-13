Рашисты размещают военную технику в машинных залах энергоблоков ЗАЭС, - ГУР МО

Российские захватчики размещают военную технику прямо в машинных залах энергоблоков Запорожской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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"В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями.



Кроме того, оккупанты развертывают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа "гербера-сикер" и "герань-сикер". К этому процессу привлекают рабочих из специальной экономической зоны "Алабуга", в том числе и несовершеннолетних студентов", — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным разведки, отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали. Охрану захваченной ЗАЭС обеспечивает контингент Росгвардии численностью 1,5 тысячи оккупантов.

В то же время эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции.

Проверки проводятся по заранее согласованному плану и маршруту, что существенно затрудняет или делает невозможной объективную оценку ситуации на ЗАЭС.

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Проблемы с электроснабжением

"Если до начала оккупации ЗАЭС имела 10 линий внешнего электроснабжения, то сейчас из-за преступной российской агрессии функционирует лишь одна ЛЭП. 3 июля 2026 года на станции произошел очередной блэкаут — 21-й за время полномасштабного вторжения.

Кроме того, российские оккупанты не обеспечивают необходимый уровень воды в охлаждающем водоеме. По состоянию на июль 2026 года он составляет 12,86 метра при минимально необходимых 15 метрах. Из 57 специальных глубинных скважин, являющихся важной составляющей системы охлаждения, необходимыми насосами большой мощности оборудованы лишь 11. Дефицит воды для нужд внутренней площадки ЗАЭС пока компенсируется подпиткой из сбросного канала Запорожской ТЭС", — подчеркнули в ГУР МО.

Ситуация, созданная рашистами, угрожает нормальному функционированию систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

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Дефицит кадров

"На ЗАЭС сохраняется острый дефицит персонала. До полномасштабного вторжения на станции работало около 11 тысяч человек, сейчас — около 7,5 тысячи, включая 500 сотрудников аутсорсинговой компании, не имеющей лицензии на выполнение работ на станции.



Всех работников под угрозой увольнения заставляют подписывать контракты с "Росатомом", а привезенный с территории государства-агрессора персонал из-за существенных различий между ЗАЭС и российскими объектами атомной энергетики не обладает квалификацией, необходимой для надлежащего обслуживания оккупированной украинской электростанции", — подытожили в ГУР.

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