Для ЗАЭС восстанавливают энергетическую инфраструктуру, - МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии сообщило о завершении ремонтных работ на ключевых объектах энергоснабжения ЗАЭС. Однако линия "Днепровская" пока не введена в эксплуатацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на МАГАТЭ.
В Агентстве отметили, что завершились работы на ключевой линии электропередачи и объектах энергетической инфраструктуры, важных для ядерной безопасности Запорожской АЭС. Ремонтные работы были проведены в рамках временного локального перемирия между Украиной и Россией и касались двух отдельных объектов: линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ и распределительной подстанции Запорожской тепловой электростанции, которая помогает обеспечивать ЗАЭС электроэнергией через резервную линию "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ.
В то же время МАГАТЭ уточнило, что, несмотря на завершение ремонта, линия "Днепровская" еще не введена в эксплуатацию из-за повреждений на подстанции, которая ее соединяет.
"Линия отремонтирована, но ее еще нужно ввести в эксплуатацию", — пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Отмечается, что работы по ремонту подстанции продолжаются, но их завершения в ближайшее время не ожидается.
Отключения электроэнергии на ЗАЭС
Отключения электроэнергии на Запорожской АЭС — это ситуации, когда станция теряет внешнее электроснабжение и вынуждена работать на резервных источниках.
Причины:
- повреждения линий электропередач;
- боевые действия в регионе;
- нестабильный контроль над инфраструктурой.
С начала 2026 года на Запорожской АЭС (ЗАЭС) фиксировались повторные потери внешнего электроснабжения, сопровождавшиеся переходом станции на аварийное питание от дизель-генераторов. В январе-марте это были эпизодические и кратковременные перебои, которые не всегда оформлялись как полный блэкаут, но указывали на нестабильность одной доступной линии питания.
В апреле произошел очередной полный переход в аварийный режим после потери внешнего питания, когда станция временно полностью зависела от резервных дизель-генераторов. После возобновления подачи электроэнергии ситуация стабилизировалась лишь на короткое время.
В мае вновь фиксировались нарушения связи и напряжения в сети, сопровождавшиеся повышенной нестабильностью работы линий электропередач.
В июне ситуация обострилась: в начале месяца произошел один из полных блэкаутов после отключения последней работающей линии, и станция несколько дней работала на дизельном резерве, пока питание не восстановили. После этого в середине и в конце июня вновь фиксировались потери внешнего питания, в частности из-за повреждения или отключения подстанций и линий, что связано с боевыми действиями в регионе.
В итоге за первое полугодие 2026 года ЗАЭС несколько раз переходила в режим полной или частичной изоляции от энергосети, что каждый раз вынуждало станцию работать на аварийных дизель-генераторах под контролем МАГАТЭ.
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