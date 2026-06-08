Гросси заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС после новых инцидентов

Ситуация на украинских атомных электростанциях остается чрезвычайно сложной из-за постоянных угроз ядерной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

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В МАГАТЭ отреагировали на удар по объекту возле Чернобыля

Гросси обратил внимание на недавний удар российского беспилотника по объекту, расположенному недалеко от Чернобыльской зоны.

По его словам, здание приемки отработанного ядерного топлива получило значительные структурные повреждения.

В то же время он подчеркнул, что контейнеры с отработанным топливом расположены всего в нескольких сотнях метров от места удара.

"Атака на объект с большим количеством ядерных материалов чрезвычайно опасна. Этого не должно произойти", - заявил глава МАГАТЭ.

По данным украинской стороны, вследствие атаки в ночь на 7 июня было частично разрушено здание приемки контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Само топливо в этом здании не хранилось.

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Наибольшую обеспокоенность вызывает Запорожская АЭС

Отдельно Гросси подчеркнул проблемы с внешним электроснабжением оккупированной Запорожской атомной электростанции.

По его словам, после повреждений в марте станция уже несколько месяцев работает только через одну резервную линию электропередачи.

Глава МАГАТЭ сообщил, что недавно между Украиной и Россией была достигнута шестая локальная договоренность о прекращении огня для восстановления линии электропередачи "Днепровская".

Однако до завершения ремонтных работ ситуация с внешним питанием станции остается нестабильной.

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ЗАЭС пережила 18-е отключение электроэнергии

По словам Гросси, в последние дни Запорожская АЭС пережила уже 18-е с начала полномасштабной войны отключение внешнего электроснабжения.

Отключение длилось около 15 часов и стало одним из самых длительных за все время.

В этот период для охлаждения шести остановленных энергоблоков пришлось использовать аварийные дизельные генераторы.

После восстановления электроснабжения работа систем обеспечения станции была стабилизирована.

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