Гроссі заявив про нестабільну ситуацію на Запорізькій АЕС після нових інцидентів
Ситуація на українських атомних електростанціях залишається надзвичайно складною через постійні загрози для ядерної безпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.
У МАГАТЕ відреагували на удар по об'єкту біля Чорнобиля
Гроссі звернув увагу на нещодавній удар російського безпілотника по об'єкту, розташованому неподалік Чорнобильської зони.
За його словами, будівля приймання відпрацьованого ядерного палива зазнала значних структурних пошкоджень.
Водночас він наголосив, що контейнери з відпрацьованим паливом розташовані лише за кількасот метрів від місця удару.
"Атака на об’єкт з великою кількістю ядерних матеріалів є надзвичайно небезпечною. Це не повинно статися", – заявив глава МАГАТЕ.
За даними української сторони, внаслідок атаки в ніч на 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Саме паливо в цій будівлі не зберігалося.
Найбільше занепокоєння викликає Запорізька АЕС
Окремо Гроссі наголосив на проблемах із зовнішнім електропостачанням окупованої Запорізької атомної електростанції.
За його словами, після пошкоджень у березні станція вже кілька місяців працює лише через одну резервну лінію електропередачі.
Глава МАГАТЕ повідомив, що нещодавно між Україною та Росією була досягнута шоста локальна домовленість про припинення вогню для відновлення лінії електропередачі "Дніпровська".
Однак до завершення ремонтних робіт ситуація із зовнішнім живленням станції залишається нестабільною.
ЗАЕС пережила 18-те відключення електроенергії
За словами Гроссі, останніми днями Запорізька АЕС зазнала вже 18-го з початку повномасштабної війни відключення зовнішнього електропостачання.
Відключення тривало близько 15 годин і стало одним із найдовших за весь час.
У цей період для охолодження шести зупинених енергоблоків довелося використовувати аварійні дизельні генератори.
Після відновлення електропостачання роботу систем забезпечення станції було стабілізовано.
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Вот интересно - если бы твои любимые кацапы пришли к тебе домой
****......жену и детей
А заодно и тебя
Ты бы что сказал ?
В мире не стабильно?
- а хто створює ризики на ЗАЕС і чому до 2022 цих ризиків не існувало;
- чиї безпілотники ******* по ЧАЕС та відходам біля неї?
Хто ж ця загадкова сторона (починається на па, закінчується раша) ?