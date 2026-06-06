На ЗАЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15 годин блекауту, - МАГАТЕ
У суботу, 6 червня, на окупованій Росією Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання після тривалого блекауту.
Про це у соцмережі Х повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує Цензор.НЕТ.
Електроживлення станції відновлено
"Сьогодні вранці на ЗАЕС було відновлено зовнішнє електропостачання після 15-годинного відключення, під час якого майданчик був змушений покладатися на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів", - сказано в заяві Агентства.
У МАГАТЕ зазначили, що це була 18-та втрата зовнішнього живлення за час війни і одна з найтриваліших.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі "підкреслив надзвичайну вразливість електромережі та наголосив на нагальній потребі розпочати запланований ремонт ліній електропередач під захистом припинення вогню за посередництва МАГАТЕ".
Що передувало?
- Нагадаємо, що у ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався черговий блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.
- Вранці 5 червня на лінії зіткнення поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню. Мета цього кроку — проведення невідкладних ремонтних робіт на лініях електропередач, щоб відвернути катастрофічну загрозу ядерної аварії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль