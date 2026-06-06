РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8702 посетителя онлайн
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
183 2

На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение после 15 часов блэкаута, — МАГАТЭ

Блэкаут на ЗАЭС: станция восстанавливает внешнее питание

В субботу, 6 июня, на оккупированной Россией Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение после длительного отключения.

Об этом в соцсети Х сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Электроснабжение станции восстановлено

"Сегодня утром на ЗАЭС было восстановлено внешнее электроснабжение после 15-часового отключения, во время которого площадка была вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов", — говорится в заявлении Агентства.

В МАГАТЭ отметили, что это была 18-я потеря внешнего питания за время войны и одна из самых продолжительных.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "подчеркнул чрезвычайную уязвимость электросети и обратил внимание на насущную необходимость начать запланированный ремонт линий электропередач под защитой прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ".

Читайте также: Ситуация вокруг ЗАЭС затрудняет переговоры Украины, США и РФ, — Гросси

Что предшествовало?

  • Напомним, что в ночь на 3 июня 2026 года на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел очередной блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и уже пятый с начала этого года.
  • Утром 5 июня на линии соприкосновения вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вступило в силу локальное прекращение огня. Цель этого шага — проведение неотложных ремонтных работ на линиях электропередач, чтобы предотвратить катастрофическую угрозу ядерной аварии.

Читайте также: На Запорожской АЭС произошел самый длительный сбой связи за время войны, — МАГАТЭ

Автор: 

МАГАТЭ (506) оккупация (10255) Тарифы на электроэнергию (2381) Запорожская АЭС (829)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а на Чорнобильскій кацапи дірку залатали яку продронили?
показать весь комментарий
06.06.2026 20:19 Ответить
І різукіе кажуть "мі вам все пастроілі" - ці мавпи не можуть НІ ЧОРТА. Що вони не беруть в руки - все ламають
показать весь комментарий
06.06.2026 20:25 Ответить
 
 