На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение после 15 часов блэкаута, — МАГАТЭ

В субботу, 6 июня, на оккупированной Россией Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение после длительного отключения.

Об этом в соцсети Х сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует Цензор.НЕТ.

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Электроснабжение станции восстановлено

"Сегодня утром на ЗАЭС было восстановлено внешнее электроснабжение после 15-часового отключения, во время которого площадка была вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов", — говорится в заявлении Агентства.

В МАГАТЭ отметили, что это была 18-я потеря внешнего питания за время войны и одна из самых продолжительных.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "подчеркнул чрезвычайную уязвимость электросети и обратил внимание на насущную необходимость начать запланированный ремонт линий электропередач под защитой прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ".

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Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 3 июня 2026 года на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел очередной блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и уже пятый с начала этого года.

Утром 5 июня на линии соприкосновения вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вступило в силу локальное прекращение огня. Цель этого шага — проведение неотложных ремонтных работ на линиях электропередач, чтобы предотвратить катастрофическую угрозу ядерной аварии.

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