На оккупированной ЗАЭС произошел 17-й блэкаут, - "Энергоатом"

В ночь на 3 июня 2026 года на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и уже пятый с начала этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

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Детали

Как отмечается, в 23:44 из-за отключения линии электропередачи "Феросплавная-1" станция полностью лишилась внешнего электропитания. Функционирование критически важных систем обеспечивалось за счет работы резервных дизель-генераторов.

По информации МАГАТЭ, причиной отключения электроэнергии стал удар беспилотника по подстанции "Никопольская" на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра. Это привело к временному отключению единственной линии электропередачи, которая оставалась в распоряжении станции.

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Риски

"Очередной блэкаут на крупнейшей атомной электростанции Европы в очередной раз демонстрирует критические риски, вызванные незаконной оккупацией объекта российскими войсками. Каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" подчеркивает: только возвращение Запорожской АЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора способно гарантировать безопасную эксплуатацию станции и предотвратить возникновение ядерной и радиационной аварии с непредсказуемыми последствиями.

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