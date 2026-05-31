Команда МАГАТЕ зафіксувала пошкодження на будівлі турбінного цеху ЗАЕС

Команда МАГАТЕ зафіксувала пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного цеху на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Про це МАГАТЕ повідомляє в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано пошкодження

"Сьогодні вранці команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного цеху, яка, за словами персоналу станції, вчора зазнала удару безпілотника. Під час огляду території команда виявила пошкодження металевого люка, розташованого на кількох поверхах вище в будівлі, а також кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю на землі. Спостереження команди узгоджуються з наслідками удару безпілотника", - повідомили в МАГАТЕ.

Також зазначається, що експерти МАГАТЕ запросили доступ до внутрішньої частини будівлі, яка розташована безпосередньо поруч із енергоблоком №6, для подальшого обстеження.

Рівень радіації в нормі

"Під час огляду території групі було наказано сховатися після того, як вони почули звук дронів поблизу та постріли, спрямовані на їхнє відбиття. Команда все ж таки змогла підтвердити за допомогою вимірювального обладнання, що рівні радіації на об'єкті залишаються в межах норми", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удар 30 травня був серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки.

"Атаки на ядерні об’єкти є неприйнятними і повинні припинитися, щоб запобігти реальній загрозі ядерної аварії, яка не принесе користі нікому", - додав Гроссі.

Що передувало

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, окупанти раніше звинуватили ЗСУ у атаці дроном машинної зали ЗАЕС.

  • Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство просить російську сторону надати доступ до машинної зали ЗАЕС після повідомлень про нібито удар безпілотника та пошкодження будівлі. За його словами, якщо інформація підтвердиться, це стане першим подібним інцидентом на території станції з квітня 2024 року.
  • А у Силах оборони Півдня заявили, що російські звинувачення на адресу України є черговим фейком. Військові наголосили, що ЗСУ не завдають ударів по об’єктах атомної енергетики, а поширення таких заяв назвали частиною інформаційної кампанії Кремля. Також там зазначили, що Україна не має на озброєнні дронів із характеристиками, про які заявляє російська сторона.
  • Також російські окупанти заявили про нібито удар Сил оборони України по транспортному цеху Запорізької атомної електростанції. Українські військові назвали ці повідомлення черговим фейком.

А грося не зафіксував, що кацапня з АЕС зробила воєнну базу з озброєнням та ************ та звідти пуляє в сторону ЗСУ?
31.05.2026 18:06
31.05.2026 17:45
Глава Магатэ Гросси - ведет себя как старый импотент
И этого старого ИМПОТЕНТА хотят поставить на ООН?
Проще сразу ООН ПОХОРОНИТЬ...
31.05.2026 18:13
31.05.2026 17:45
Експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження на будівлі турбінного цеху ЗАЕС
31.05.2026 17:46
Візитівку Мад'яра знайшли? Ні? Не рахується
31.05.2026 17:52
кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю на землі.
31.05.2026 17:57
Цього добра в килзоні хоч греблю гати. Без візитівки або напису "Made in Ukrain" не залік
31.05.2026 18:17
А грося не зафіксував, що кацапня з АЕС зробила воєнну базу з озброєнням та ************ та звідти пуляє в сторону ЗСУ?
31.05.2026 18:06
31.05.2026 18:11
Не, йому чесно до одного місця чия ця станція і хто її контролює, треба було південь не про*обувати, тоді там би стояли наші бази з боеприпасами....
31.05.2026 18:38
Так тоді не треба було і схід не пройобувати. Але війна є війна і вона зараз іде. Була можливість чи не було можливості не пройобувати то вже нехай аналітики після війни розбираються, головне Україну зараз не проїбати.
31.05.2026 18:42
Які б і де не були пошкодження чи жертви відповідальність за них несе виключно той, хто розпочав не спровоковану війну!
31.05.2026 18:12
Та воно і так похоронене, толку з них як з козла молока...
31.05.2026 18:53
Тобто винні ми, а не козлодоєві з сросії??
31.05.2026 18:14
де ти це прочитав що ми вині ?
31.05.2026 18:17
П'яні кацапи почали перевіряти стіни ЗАЕС на міцність а потім зрозуміли що з цього можна зробити фейк з "укротероритами".
Цікаво поведеться на це Гроссі з МАГАТЕ, чи як завжди все замаскують стурбованими шмарклями..
31.05.2026 18:33
Дорогу, "дослідження групи" оплатили кацапи? Тоді питань більше немає...
31.05.2026 18:51
 
 