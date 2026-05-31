Команда МАГАТЕ зафіксувала пошкодження на будівлі турбінного цеху ЗАЕС

Команда МАГАТЕ зафіксувала пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного цеху на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Про це МАГАТЕ повідомляє в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано пошкодження

"Сьогодні вранці команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного цеху, яка, за словами персоналу станції, вчора зазнала удару безпілотника. Під час огляду території команда виявила пошкодження металевого люка, розташованого на кількох поверхах вище в будівлі, а також кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю на землі. Спостереження команди узгоджуються з наслідками удару безпілотника", - повідомили в МАГАТЕ.

Також зазначається, що експерти МАГАТЕ запросили доступ до внутрішньої частини будівлі, яка розташована безпосередньо поруч із енергоблоком №6, для подальшого обстеження.

Рівень радіації в нормі

"Під час огляду території групі було наказано сховатися після того, як вони почули звук дронів поблизу та постріли, спрямовані на їхнє відбиття. Команда все ж таки змогла підтвердити за допомогою вимірювального обладнання, що рівні радіації на об'єкті залишаються в межах норми", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удар 30 травня був серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки.

"Атаки на ядерні об’єкти є неприйнятними і повинні припинитися, щоб запобігти реальній загрозі ядерної аварії, яка не принесе користі нікому", - додав Гроссі.

Що передувало

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, окупанти раніше звинуватили ЗСУ у атаці дроном машинної зали ЗАЕС.