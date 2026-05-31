Команда МАГАТЭ зафиксировала повреждения на здании турбинного цеха ЗАЭС

Команда МАГАТЭ зафиксировала повреждения внешней части здания турбинного цеха на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы повреждения

"Сегодня утром команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала повреждения внешней части здания турбинного цеха, которое, по словам персонала станции, вчера подверглось удару беспилотника. Во время осмотра территории команда обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле. Наблюдения команды согласуются с последствиями удара беспилотника", - сообщили в МАГАТЭ.

Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ запросили доступ к внутренней части здания, расположенного непосредственно рядом с энергоблоком №6, для дальнейшего обследования.

Уровень радиации в норме

"Во время осмотра территории группе было приказано укрыться после того, как они услышали звук дронов поблизости и выстрелы, направленные на их отражение. Команда все же смогла подтвердить с помощью измерительного оборудования, что уровни радиации на объекте остаются в пределах нормы", - говорится в сообщении.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар 30 мая был серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

"Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить реальную угрозу ядерной аварии, которая не принесет пользы никому", - добавил Гросси.

Что предшествовало

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, оккупанты ранее обвинили ВСУ в атаке дроном машинного зала ЗАЭС.