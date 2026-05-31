Команда МАГАТЭ зафиксировала повреждения на здании турбинного цеха ЗАЭС
Команда МАГАТЭ зафиксировала повреждения внешней части здания турбинного цеха на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Зафиксированы повреждения
"Сегодня утром команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала повреждения внешней части здания турбинного цеха, которое, по словам персонала станции, вчера подверглось удару беспилотника. Во время осмотра территории команда обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле. Наблюдения команды согласуются с последствиями удара беспилотника", - сообщили в МАГАТЭ.
Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ запросили доступ к внутренней части здания, расположенного непосредственно рядом с энергоблоком №6, для дальнейшего обследования.
Уровень радиации в норме
"Во время осмотра территории группе было приказано укрыться после того, как они услышали звук дронов поблизости и выстрелы, направленные на их отражение. Команда все же смогла подтвердить с помощью измерительного оборудования, что уровни радиации на объекте остаются в пределах нормы", - говорится в сообщении.
В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар 30 мая был серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
"Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить реальную угрозу ядерной аварии, которая не принесет пользы никому", - добавил Гросси.
Что предшествовало
Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, оккупанты ранее обвинили ВСУ в атаке дроном машинного зала ЗАЭС.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство просит российскую сторону предоставить доступ к машинному залу ЗАЭС после сообщений о якобы ударе беспилотника и повреждении здания. По его словам, если информация подтвердится, это станет первым подобным инцидентом на территории станции с апреля 2024 года.
- А в Силах обороны Юга заявили, что российские обвинения в адрес Украины являются очередным фейком. Военные подчеркнули, что ВСУ не наносят удары по объектам атомной энергетики, а распространение таких заявлений назвали частью информационной кампании Кремля. Также там отметили, что Украина не имеет на вооружении дронов с характеристиками, о которых заявляет российская сторона.
- Кроме того, российские оккупанты заявили о якобы нанесенном Силами обороны Украины ударе по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. Украинские военные назвали эти сообщения очередным фейком.
