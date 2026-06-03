На окупованій ЗАЕС стався 17-й блекаут, - "Енергоатом"

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17 блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

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Деталі

Як зазначається, о 23:44 через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.

За інформацією МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції "Нікопольська" на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася у розпорядженні станції.

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Ризики

"Черговий блекаут на найбільшій атомній електростанції Європи вкотре демонструє критичні ризики, спричинені незаконною окупацією об’єкта російськими військами. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" наголошує: лише повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її законного оператора здатне гарантувати безпечну експлуатацію станції та запобігти виникненню ядерної і радіаційної аварії з непередбачуваними наслідками.

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