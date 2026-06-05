Угроза ядерной аварии: на линии фронта возле ЗАЭС ввели локальное прекращение огня

Утром 5 июня на линии соприкосновения вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вступило в силу локальное прекращение огня. Цель этого шага — проведение неотложных ремонтных работ на линиях электропередач, чтобы предотвратить катастрофическую угрозу ядерной аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии, информирует Цензор.НЕТ.

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Сложный ремонт на линии контроля

По информации Агентства, специалисты уже провели масштабное разминирование территории. В ближайшие дни под непосредственным наблюдением экспертов МАГАТЭ технические специалисты обеих сторон приступят к восстановлению поврежденной магистральной линии электропередачи "Днепровская" (напряжением 750 кВ).

На этот раз подготовку к работам существенно осложнила специфика разрушений:

повреждения зафиксированы на самых вершинах высоких опор;

ЛЭП проходит непосредственно через линию контроля на реке Днепр.

Эта линия была полностью отключена более двух месяцев назад. Из-за этого крупнейшая атомная станция Европы длительное время оставалась зависимой лишь от одной резервной линии 330 кВ, которая обеспечивала питание для охлаждения шести остановленных реакторов.

В последние недели ситуация вокруг ЗАЭС оставалась критической: станция несколько раз полностью теряла связь с единственной резервной линией, из-за чего приходилось включать аварийные дизельные генераторы.

Напомним, что 3 июня после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра ЗАЭС уже в 17-й раз осталась без внешнего энергоснабжения. Кроме того, утром 4 июня под сильный обстрел попала Запорожская ТЭС, что создало дополнительные риски для ядерной безопасности объекта.

Шестая попытка дипломатии

Это локальное примирение стало уже шестым с начала полномасштабной войны, которое удалось согласовать благодаря переговорам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями Украины и России.

"Обе стороны согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности и конструктивно сотрудничали в течение нескольких недель сложных переговоров. МАГАТЭ будет делать все возможное, чтобы защитить людей и окружающую среду от риска ядерной аварии, которая не принесет пользы никому, а лишь усугубит страдания военного времени", — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Стоит отметить, что во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ на станцию уровень радиации оставался в норме, хотя миссии неоднократно приходилось прерывать проверки и укрываться в убежищах из-за постоянных звуков дронов и стрельбы рядом с объектом.

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