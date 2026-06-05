РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10546 посетителей онлайн
Новости питание оккупированной ЗАЭС
769 14

Угроза ядерной аварии: на линии фронта возле ЗАЭС ввели локальное прекращение огня

аЭС, ЗАЭС, запорожская

Утром 5 июня на линии соприкосновения вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вступило в силу локальное прекращение огня. Цель этого шага — проведение неотложных ремонтных работ на линиях электропередач, чтобы предотвратить катастрофическую угрозу ядерной аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сложный ремонт на линии контроля

По информации Агентства, специалисты уже провели масштабное разминирование территории. В ближайшие дни под непосредственным наблюдением экспертов МАГАТЭ технические специалисты обеих сторон приступят к восстановлению поврежденной магистральной линии электропередачи "Днепровская" (напряжением 750 кВ).

На этот раз подготовку к работам существенно осложнила специфика разрушений:

  • повреждения зафиксированы на самых вершинах высоких опор;

  • ЛЭП проходит непосредственно через линию контроля на реке Днепр.

Эта линия была полностью отключена более двух месяцев назад. Из-за этого крупнейшая атомная станция Европы длительное время оставалась зависимой лишь от одной резервной линии 330 кВ, которая обеспечивала питание для охлаждения шести остановленных реакторов.

В последние недели ситуация вокруг ЗАЭС оставалась критической: станция несколько раз полностью теряла связь с единственной резервной линией, из-за чего приходилось включать аварийные дизельные генераторы.

Напомним, что 3 июня после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра ЗАЭС уже в 17-й раз осталась без внешнего энергоснабжения. Кроме того, утром 4 июня под сильный обстрел попала Запорожская ТЭС, что создало дополнительные риски для ядерной безопасности объекта.

Шестая попытка дипломатии

Это локальное примирение стало уже шестым с начала полномасштабной войны, которое удалось согласовать благодаря переговорам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями Украины и России.

"Обе стороны согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности и конструктивно сотрудничали в течение нескольких недель сложных переговоров. МАГАТЭ будет делать все возможное, чтобы защитить людей и окружающую среду от риска ядерной аварии, которая не принесет пользы никому, а лишь усугубит страдания военного времени", — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Стоит отметить, что во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ на станцию уровень радиации оставался в норме, хотя миссии неоднократно приходилось прерывать проверки и укрываться в убежищах из-за постоянных звуков дронов и стрельбы рядом с объектом.

Читайте также: Запорожская ТЭС попала под сильный обстрел сегодня утром, — МАГАТЭ

Автор: 

МАГАТЭ (505) оккупация (10251) россия (97809) Запорожская АЭС (828)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Сцикуни. Нехай *****, може мирний атом проведе антикацапську дезінфекцію.
показать весь комментарий
05.06.2026 09:24 Ответить
+2
Не треба нічого ремонтувати. Хай кацапи самі ******* з тією станцією
показать весь комментарий
05.06.2026 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сцикуни. Нехай *****, може мирний атом проведе антикацапську дезінфекцію.
показать весь комментарий
05.06.2026 09:24 Ответить
Тобі Чорнобиля мало було?
показать весь комментарий
05.06.2026 09:35 Ответить
Там фукусіма...чорнобилю не буде
показать весь комментарий
05.06.2026 10:02 Ответить
Тут буде кручє Чорнобиля якщо гепне. Це вам не совок, як скот безправний ліквідувати аварію в приказному порядку вже ніхто не буде. Дурних немає. Ворога хоч в приціл можна побачити, а радіяцію ніт.
показать весь комментарий
05.06.2026 10:03 Ответить
Це треба було зробити ще 04.03.2022, коли кацапи ЗАЕС захоплювали, та з танка по реактору влупили. Але як завжди, у когось хто приймав рішення яєць не то вистачило...
показать весь комментарий
05.06.2026 10:39 Ответить
Ну в ****. Перетворити всі окуповані кацапскі території на зону відчуження... Може тоді лізти перестануть.
показать весь комментарий
05.06.2026 09:51 Ответить
Чудова ідея. А що робити людям по інший бік?
показать весь комментарий
05.06.2026 09:55 Ответить
Не треба нічого ремонтувати. Хай кацапи самі ******* з тією станцією
показать весь комментарий
05.06.2026 10:00 Ответить
Не розумію, а чия це проблема? Чому оте беззубе МАГАТЕ не тисне зі свого боку на кацапстан?
Це мені нагадує ситуацію з 2014-го року, коли міссія ОБСЄ каталась на білих джипах по окупованій теріторії та рахувала вибухи та збиті "боїнги"...
показать весь комментарий
05.06.2026 10:07 Ответить
Чим саме воно мае тиснути?
показать весь комментарий
05.06.2026 10:29 Ответить
Звичаї ведення війни - за все що діється на окупованих землях відповідальність несе країна-окупант. ПС. Припинити вбивати один одного можуть обидві сторони якщо захочуть
показать весь комментарий
05.06.2026 10:12 Ответить
Ще якраз,цього не вистачало,цієї загрози
показать весь комментарий
05.06.2026 10:14 Ответить
Нема ніякої загрози. Якщо бабахнуть пара ревкторів, кацапам буде вже не до війни...
показать весь комментарий
05.06.2026 10:42 Ответить
тобто поступове знищення один - одного - це абсолютно контрольований процес за згодою сторін, і все робиться для того щоб так і залишалося. Люди, у вас питань не виникає чому так відбувається?
показать весь комментарий
05.06.2026 10:14 Ответить
 
 