Загроза ядерної аварії: на лінії фронту біля ЗАЕС ввели локальне припинення вогню

Вранці 5 червня на лінії зіткнення поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню. Мета цього кроку — проведення невідкладних ремонтних робіт на лініях електропередач, щоб відвернути катастрофічну загрозу ядерної аварії.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Складний ремонт на лінії контролю

За інформацією Агентства, фахівці вже провели масштабне розмінування території. Найближчими днями під прямим наглядом експертів МАГАТЕ техніки з обох сторін розпочнуть відновлення пошкодженої магістральної лінії електропередач "Дніпровська" (напругою 750 кВ).

Цього разу підготовку до робіт суттєво ускладнила специфіка руйнувань:

пошкодження зафіксовані на самих вершинах високих опор;

ЛЕП проходить безпосередньо через лінію контролю на річці Дніпро.

Ця лінія була повністю відключена понад два місяці тому. Через це найбільша атомна станція Європи тривалий час залишалася залежною лише від однієї резервної лінії 330 кВ, яка забезпечувала живлення для охолодження шести зупинених реакторів.

Останні тижні ситуація навколо ЗАЕС залишалася критичною: станція кілька разів повністю втрачала зв'язок із єдиною резервною лінією, через що доводилося вмикати аварійні дизельні генератори.

Нагадаємо, що 3 червня після удару дрона по підстанції на протилежному березі Дніпра ЗАЕС уже в 17-й раз залишилася без зовнішнього енергопостачання. Окрім цього, вранці 4 червня під сильний обстріл потрапила Запорізька ТЕС, що створило додаткові ризики для ядерної безпеки об'єкта.

Шоста спроба дипломатії

Це локальне примирення стало вже шостим від початку повномасштабної війни, яке вдалося узгодити завдяки переговорам генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з представниками України та Росії.

"Обидві сторони погодилися припинити вогонь заради ядерної безпеки та конструктивно співпрацювали протягом кількох тижнів складних переговорів. МАГАТЕ робитиме все можливе, щоб захистити людей та довкілля від ризику ядерної аварії, яка не принесе користі нікому, а лише посилить страждання воєнного часу", — наголосив Рафаель Гроссі.

Варто зазначити, що під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ на станцію рівень радіації залишався в нормі, хоча місії неодноразово доводилося переривати перевірки й ховатися в укриттях через постійні звуки дронів та стрілянину поруч із об'єктом.

Також читайте: Запорізька ТЕС потрапила під сильний обстріл сьогодні вранці, - МАГАТЕ