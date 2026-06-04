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Новини атака на ЗАЕС живлення окупованої ЗАЕС
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Запорізька ТЕС потрапила під сильний обстріл сьогодні вранці, - МАГАТЕ

МАГАТЕ попередило про загрозу для Запорізької АЕС через обстріл ТЕС

Вранці 4 червня Запорізька теплоелектростанція потрапила під інтенсивний обстріл, що може поставити під загрозу стабільне електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МАГАТЕ.

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За даними експертів агентства, які перебувають на майданчику ЗАЕС, з боку сусідньої ТЕС було помітно легкий дим, а також чутно звуки бойової активності. За наявною інформацією, працівники теплоелектростанції перебувають в укриттях.

МАГАТЕ закликає припинити атаки на енергетичну інфраструктуру

Інцидент викликав занепокоєння через стан єдиної лінії електропередачі, яка нині забезпечує живлення Запорізької АЕС. Протягом останніх тижнів ця лінія вже неодноразово виходила з ладу, через що станція змушена була переходити на аварійне живлення від дизель-генераторів.

Саме електропостачання є критично важливим для роботи систем охолодження шести реакторів та запобігання можливій ядерній аварії.

Наразі єдина зовнішня лінія електропередачі залишається в роботі.

Генеральний директор Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав негайно припинити атаки, які можуть призвести до тривалої втрати електроживлення на атомному об'єкті.

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МАГАТЕ (832) обстріл (34335) ЗАЕС (1531) Гроссі Рафаель (351)
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То хто стріляв? Кого закликають припинити чмирі та нікчеми з МАГАТЕ?
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04.06.2026 13:20 Відповісти
те, що тепер кожного дня шахеди літають навколо рівненської АЕС, усі чогось мовчать, всі осліпли, і магате їбало закрило
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04.06.2026 13:30 Відповісти
 
 