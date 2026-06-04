Запорізька ТЕС потрапила під сильний обстріл сьогодні вранці, - МАГАТЕ
Вранці 4 червня Запорізька теплоелектростанція потрапила під інтенсивний обстріл, що може поставити під загрозу стабільне електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МАГАТЕ.
За даними експертів агентства, які перебувають на майданчику ЗАЕС, з боку сусідньої ТЕС було помітно легкий дим, а також чутно звуки бойової активності. За наявною інформацією, працівники теплоелектростанції перебувають в укриттях.
МАГАТЕ закликає припинити атаки на енергетичну інфраструктуру
Інцидент викликав занепокоєння через стан єдиної лінії електропередачі, яка нині забезпечує живлення Запорізької АЕС. Протягом останніх тижнів ця лінія вже неодноразово виходила з ладу, через що станція змушена була переходити на аварійне живлення від дизель-генераторів.
Саме електропостачання є критично важливим для роботи систем охолодження шести реакторів та запобігання можливій ядерній аварії.
Наразі єдина зовнішня лінія електропередачі залишається в роботі.
Генеральний директор Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав негайно припинити атаки, які можуть призвести до тривалої втрати електроживлення на атомному об'єкті.
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