Запорожская ТЭС попала под сильный обстрел сегодня утром, - МАГАТЭ
Утром 4 июня Запорожская теплоэлектростанция подверглась интенсивному обстрелу, что может поставить под угрозу стабильное электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МАГАТЭ.
По данным экспертов агентства, находящихся на площадке ЗАЭС, со стороны соседней ТЭС был заметен легкий дым, а также слышались звуки боевой активности. По имеющейся информации, работники теплоэлектростанции находятся в укрытиях.
МАГАТЭ призывает прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру
Инцидент вызвал беспокойство из-за состояния единственной линии электропередачи, которая в настоящее время обеспечивает питание Запорожской АЭС. В течение последних недель эта линия уже неоднократно выходила из строя, из-за чего станция была вынуждена переходить на аварийное питание от дизель-генераторов.
Именно электроснабжение является критически важным для работы систем охлаждения шести реакторов и предотвращения возможной ядерной аварии.
На данный момент единственная внешняя линия электропередачи остается в рабочем состоянии.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаки, которые могут привести к длительной потере электропитания на атомном объекте.
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