Запорожская ТЭС попала под сильный обстрел сегодня утром, - МАГАТЭ

Утром 4 июня Запорожская теплоэлектростанция подверглась интенсивному обстрелу, что может поставить под угрозу стабильное электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МАГАТЭ.

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По данным экспертов агентства, находящихся на площадке ЗАЭС, со стороны соседней ТЭС был заметен легкий дым, а также слышались звуки боевой активности. По имеющейся информации, работники теплоэлектростанции находятся в укрытиях.

МАГАТЭ призывает прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру

Инцидент вызвал беспокойство из-за состояния единственной линии электропередачи, которая в настоящее время обеспечивает питание Запорожской АЭС. В течение последних недель эта линия уже неоднократно выходила из строя, из-за чего станция была вынуждена переходить на аварийное питание от дизель-генераторов.

Именно электроснабжение является критически важным для работы систем охлаждения шести реакторов и предотвращения возможной ядерной аварии.

На данный момент единственная внешняя линия электропередачи остается в рабочем состоянии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаки, которые могут привести к длительной потере электропитания на атомном объекте.

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