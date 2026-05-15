МАГАТЕ зафіксувало понад 160 польотів БпЛА біля українських АЕС

Біля Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської АЕС 13-14 травня зафіксовано понад 160 польотів БпЛА, що викликало занепокоєння щодо ядерної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"МАГАТЕ було поінформовано про значне збільшення активності безпілотників поблизу майданчиків українських АЕС на цьому тижні. 13-14 травня було зафіксовано польоти понад 160 БПЛА поблизу майданчиків Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської АЕС", – йдеться в повідомленні.

Реакція Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння такою військовою діяльністю поблизу атомних станцій та вкотре наголосив на необхідності повного дотримання семи невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту.

"Генеральний директор Гроссі також знову закликає до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії", – інформує відомство.

