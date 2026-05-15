МАГАТЭ зафиксировало более 160 полетов БПЛА вблизи украинских АЭС

Вблизи Южно-Украинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС 13–14 мая было зафиксировано более 160 полетов БПЛА, что вызвало обеспокоенность по поводу ядерной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Реакция Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую озабоченность такой военной деятельностью вблизи атомных станций и в очередной раз подчеркнул необходимость полного соблюдения семи неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта.

"Генеральный директор Гросси также вновь призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии", – сообщает ведомство.

