Для ЗАЕС відновлюють енергетичну інфраструктуру, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про завершення ремонтів на ключових об’єктах живлення ЗАЕС. Проте лінію "Дніпровська" ще не введено в роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на МАГАТЕ.

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В Агенстві зазначили, що завершилися роботи на ключовій лінії електропередач та об’єктах енергетичної інфраструктури, важливих для ядерної безпеки Запорізької АЕС. Ремонти були проведені в рамках тимчасового локального перемир’я між Україною та Росією та стосувались двох окремих об’єктів: лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ та розподільчої підстанції Запорізької теплової електростанції, яка допомагає забезпечувати ЗАЕС електроенергією через резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.

Водночас МАГАТЕ уточнило, що попри завершення ремонту, лінію "Дніпровська" ще не введено в експлуатацію через пошкодження на підстанції, яка її з’єднує.

"Лінія відремонтована, але її ще потрібно ввести в експлуатацію", - пояснив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що роботи з ремонту підстанції тривають, але їх завершення найближчим часом не очікується.

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Блекаути на ЗАЕС

Блекаути на Запорізькій АЕС — це ситуації, коли станція втрачає зовнішнє електропостачання і змушена працювати на резервних джерелах.

Причини:

пошкодження ліній електропередач;

бойові дії в регіоні;

нестабільний контроль інфраструктури.

З початку 2026 року на Запорізькій АЕС (Запорізька АЕС) фіксувалися повторні втрати зовнішнього електропостачання, що супроводжувалися переходом станції на аварійне живлення дизель-генераторами. У січні-березні це були епізодичні та короткочасні перебої, які не завжди оформлювалися як повний блекаут, але вказували на нестабільність однієї доступної лінії живлення.

У квітні відбувся черговий повний перехід у аварійний режим після втрати зовнішнього живлення, коли станція тимчасово повністю залежала від резервних дизель-генераторів. Після відновлення подачі електроенергії ситуація стабілізувалась лише на короткий час.

У травні знову фіксувалися порушення зв’язку та напруги в мережі, які супроводжувалися підвищеною нестабільністю роботи ліній електропередач.

У червні ситуація загострилася: на початку місяця стався один із повних блекаутів після відключення останньої робочої лінії, і станція кілька днів працювала на дизельному резерві, поки живлення не відновили. Після цього в середині та наприкінці червня знову фіксувалися втрати зовнішнього живлення, зокрема через пошкодження або відключення підстанцій і ліній, що пов’язано з бойовими діями в регіоні.

У підсумку за перше півріччя 2026 року ЗАЕС кілька разів переходила в режим повної або часткової ізоляції від енергомережі, що кожного разу змушувало станцію працювати на аварійних дизель-генераторах під контролем МАГАТЕ.