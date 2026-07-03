На Запорожской АЭС снова произошел блэкаут: станция перешла на дизель-генераторы
На оккупированной Россией Запорожской АЭС произошел блэкаут. Станция перешла на дизель-генераторы.
Об этом вечером 3 июля сообщил "Энергоатом", сообщает Цензор.НЕТ.
Отключение электроэнергии на станции
"В 16:46 отключилась воздушная линия электропередачи "Феросплавная", соединявшая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины", — говорится в сообщении.
Вследствие потери внешнего электропитания Запорожская АЭС перешла на питание собственных нужд от дизель-генераторов.
"Каждый случай потери внешнего электроснабжения представляет угрозу для ядерной и радиационной безопасности. Именно надежное электроснабжение является критически необходимым для безопасного функционирования атомной станции и работы систем, обеспечивающих охлаждение ядерного топлива", — подчеркнули в "Энергоатоме".
Угроза ядерной безопасности
Кроме того, в компании добавили, что из-за российской оккупации станции ситуация на ЗАЭС остается крайне опасной.
"Единственным способом гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС является ее скорейшее возвращение под полный контроль Украины и ее единственного легитимного оператора — АО "НАЭК "Энергоатом", способного обеспечить безопасную и стабильную работу станции в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности", — говорится в заявлении.
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