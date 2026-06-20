ЗАЭС вновь лишилась внешнего электроснабжения из-за атак РФ: это уже 20-й блэкаут, - Минэнерго

Сегодня Запорожская АЭС в двадцатый раз с начала полномасштабного российского вторжения в Украину осталась без внешнего электроснабжения. Из-за военных действий РФ станция лишилась электроснабжения от линии электропередачи "Феросплавная-1" (330 кВ).

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Запустились аварийные дизель-генераторы

Как отмечается, после инцидента аварийные дизель-генераторы автоматически запустились, чтобы обеспечить резервное электроснабжение для охлаждения активной зоны реактора и поддержания других жизненно важных функций ядерной безопасности на объекте.

Читайте также: Дрон попал в район объекта радиационного контроля Запорожской АЭС: реакция МАГАТЭ

Угроза глобальной ядерной безопасности

В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что своими военными действиями в Украине, в частности вокруг ЗАЭС, Россия создает угрозы для глобальной ядерной безопасности.

"Единственным способом избежать катастрофы на крупнейшей в Европе АЭС является полная демилитаризация станции и передача её под полный контроль лицензированного украинского оператора", — отметили в министерстве.

Читайте также: Ситуация вокруг ЗАЭС затрудняет переговоры Украины, США и РФ, - Гросси

Что предшествовало?

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на украинских атомных электростанциях остается чрезвычайно сложной из-за постоянных угроз ядерной безопасности.