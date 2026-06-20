ЗАЭС вновь лишилась внешнего электроснабжения из-за атак РФ: это уже 20-й блэкаут, - Минэнерго
Сегодня Запорожская АЭС в двадцатый раз с начала полномасштабного российского вторжения в Украину осталась без внешнего электроснабжения. Из-за военных действий РФ станция лишилась электроснабжения от линии электропередачи "Феросплавная-1" (330 кВ).
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Запустились аварийные дизель-генераторы
Как отмечается, после инцидента аварийные дизель-генераторы автоматически запустились, чтобы обеспечить резервное электроснабжение для охлаждения активной зоны реактора и поддержания других жизненно важных функций ядерной безопасности на объекте.
Угроза глобальной ядерной безопасности
В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что своими военными действиями в Украине, в частности вокруг ЗАЭС, Россия создает угрозы для глобальной ядерной безопасности.
"Единственным способом избежать катастрофы на крупнейшей в Европе АЭС является полная демилитаризация станции и передача её под полный контроль лицензированного украинского оператора", — отметили в министерстве.
Что предшествовало?
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на украинских атомных электростанциях остается чрезвычайно сложной из-за постоянных угроз ядерной безопасности.
- Ранее сообщалось, что утром 11 июня была отключена линия питания ЗАЭС. Оккупированная станция перешла на дизель-генераторы. Это уже 19-е полное отключение электроэнергии с начала войны.
- 13 июня 2026 года в 14:30 внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС было восстановлено.
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