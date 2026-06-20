ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання через атаки РФ: це вже 20-й блекаут, - Міненерго

Сьогодні Запорізька АЕС удвадцяте від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання. Через військові дії РФ станція втратила постачання від лінії електропередачі "Феросплавна-1" (330 кВ).

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Запустилися аварійні дизель-генератори

Як зазначається, після інциденту аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, щоб забезпечити резервне електропостачання для охолодження активної зони реактора та підтримання інших життєво важливих функцій ядерної безпеки на об’єкті.

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Загроза для глобальної ядерної безпеки

У Міністерстві енергетики України наголосили, що своїми військовими діями в Україні, зокрема навколо ЗАЕС, Росія створює загрози для глобальної ядерної безпеки.

"Єдиним способом уникнути катастрофи на найбільшій у Європі АЕС є повна демілітаризація станції та передача її під повний контроль ліцензованого українського оператора", - зазначили в міністерстві.

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Що передувало?

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на українських атомних електростанціях залишається надзвичайно складною через постійні загрози для ядерної безпеки.