ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання через атаки РФ: це вже 20-й блекаут, - Міненерго
Сьогодні Запорізька АЕС удвадцяте від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання. Через військові дії РФ станція втратила постачання від лінії електропередачі "Феросплавна-1" (330 кВ).
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Запустилися аварійні дизель-генератори
Як зазначається, після інциденту аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, щоб забезпечити резервне електропостачання для охолодження активної зони реактора та підтримання інших життєво важливих функцій ядерної безпеки на об’єкті.
Загроза для глобальної ядерної безпеки
У Міністерстві енергетики України наголосили, що своїми військовими діями в Україні, зокрема навколо ЗАЕС, Росія створює загрози для глобальної ядерної безпеки.
"Єдиним способом уникнути катастрофи на найбільшій у Європі АЕС є повна демілітаризація станції та передача її під повний контроль ліцензованого українського оператора", - зазначили в міністерстві.
Що передувало?
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на українських атомних електростанціях залишається надзвичайно складною через постійні загрози для ядерної безпеки.
- Раніше повідомлялося, що зранку 11 червня відключено лінію живлення ЗАЕС. Окупована станція перейшла на дизель-генератори. Фіксується вже 19-те повне знеструмлення з початку війни.
- 13 червня 2026 року о 14:30 зовнішнє електроживлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС було відновлено .
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