Відновлено зовнішнє електроживлення ЗАЕС, - "Енергоатом"

13 червня 2026 року о 14:30 відновлено зовнішнє електроживлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Власні потреби станції заживлені від повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

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Деталі

"Енергоатом" нагадує, що 10 червня о 21:09 ЗАЕС втратила зовнішнє живлення внаслідок відключення лінії електропередачі "ЗаТЕС - Феросплавна №1". Через це станція перейшла на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечували роботу критично важливих систем безпеки.

Цей випадок став 19-м блекаутом Запорізької АЕС з моменту її окупації російськими військами та сьомим від початку 2026 року.

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Ризики для ядерної безпеки

"Енергоатом" наголошує, що кожна втрата зовнішнього електроживлення створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи.

"Лише повернення Запорізької АЕС під контроль України та її законного оператора може гарантувати безпечну експлуатацію об’єкта та унеможливити загрози для України, Європи та світу", - наголошують в українській компанії.

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