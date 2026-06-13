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Новини живлення окупованої ЗАЕС
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Відновлено зовнішнє електроживлення ЗАЕС, - "Енергоатом"

заес знову зі світлом

13 червня 2026 року о 14:30 відновлено зовнішнє електроживлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Власні потреби станції заживлені від повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому". 

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Деталі

"Енергоатом" нагадує, що 10 червня о 21:09 ЗАЕС втратила зовнішнє живлення внаслідок відключення лінії електропередачі "ЗаТЕС - Феросплавна №1". Через це станція перейшла на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечували роботу критично важливих систем безпеки.

Цей випадок став 19-м блекаутом Запорізької АЕС з моменту її окупації російськими військами та сьомим від початку 2026 року.

Також читайте: ЗАЕС знову знеструмлена через обстріл РФ: станція перейшла на дизель-генератори, - "Укренерго"

Ризики для ядерної безпеки

"Енергоатом" наголошує, що кожна втрата зовнішнього електроживлення створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи.

"Лише повернення Запорізької АЕС під контроль України та її законного оператора може гарантувати безпечну експлуатацію об’єкта та унеможливити загрози для України, Європи та світу", - наголошують в українській компанії.

Також читайте: Гроссі заявив про нестабільну ситуацію на Запорізькій АЕС після нових інцидентів

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я досі не розумію чому відповідальність на Україні.

захоплені об`єкти це відповідальність агресора.
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13.06.2026 16:39 Відповісти
"ТАМЖЕНАШІЛЮДИ "чергова безвідповідальна політика влади до агрессора та окупованих теріторій , яка тянеться з 2014 року починаючти з шатлів для Криму , та гуманітарними переходами з банбасу , роздачею українськіх загранпаспортів для мешканців окупованих теріторій ,
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13.06.2026 16:54 Відповісти
вфуххх...
ну нарешті!
я спокійний!

а що там з чаес?
коптить?
то, києву не привикати.
ми з 1986 потроху, фоним, і діти наші фонять і онуки!
і нам похєр!
чи, ви не бачили як світився київ вночі при блекаутах?
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13.06.2026 16:51 Відповісти
На ЗАЭС много загадочного, как в Бермудском треугольнике. Кацапы бомбят станцию, которую четыре года как захватили.
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13.06.2026 16:52 Відповісти
А для чого нам ця новина ?
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13.06.2026 17:06 Відповісти
Навіщо вам та станція, є вічний двигун який замінить всі станції. Треба її демонтувати щоб не бахнула і на цьому зупинитись. Будуть в.д. коло кожної хати виробляти енергію, АЕС то минуле століття.
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13.06.2026 18:01 Відповісти
 
 