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Новости питание оккупированной ЗАЭС
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Восстановлено внешнее электроснабжение ЗАЭС, - "Энергоатом"

заэс снова со светом

13 июня 2026 года в 14:30 было восстановлено внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС. Собственные потребности станции обеспечиваются от воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома". 

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Детали

"Энергоатом" напоминает, что 10 июня в 21:09 ЗАЭС потеряла внешнее питание в результате отключения линии электропередачи "ЗаТЭС - Ферроплавная №1". Из-за этого станция перешла на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивали работу критически важных систем безопасности.

Этот случай стал 19-м блэкаутом Запорожской АЭС с момента ее оккупации российскими войсками и седьмым с начала 2026 года.

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Риски для ядерной безопасности

"Энергоатом" подчеркивает, что каждая потеря внешнего электропитания создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.

"Только возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины и ее законного оператора может гарантировать безопасную эксплуатацию объекта и исключить угрозы для Украины, Европы и мира", - подчеркивают в украинской компании.

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Энергоатом (480) Тарифы на электроэнергию (2383) Запорожская АЭС (833)
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я досі не розумію чому відповідальність на Україні.

захоплені об`єкти це відповідальність агресора.
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13.06.2026 16:39 Ответить
"ТАМЖЕНАШІЛЮДИ "чергова безвідповідальна політика влади до агрессора та окупованих теріторій , яка тянеться з 2014 року починаючти з шатлів для Криму , та гуманітарними переходами з банбасу , роздачею українськіх загранпаспортів для мешканців окупованих теріторій ,
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13.06.2026 16:54 Ответить
вфуххх...
ну нарешті!
я спокійний!

а що там з чаес?
коптить?
то, києву не привикати.
ми з 1986 потроху, фоним, і діти наші фонять і онуки!
і нам похєр!
чи, ви не бачили як світився київ вночі при блекаутах?
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13.06.2026 16:51 Ответить
На ЗАЭС много загадочного, как в Бермудском треугольнике. Кацапы бомбят станцию, которую четыре года как захватили.
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13.06.2026 16:52 Ответить
А для чого нам ця новина ?
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13.06.2026 17:06 Ответить
Навіщо вам та станція, є вічний двигун який замінить всі станції. Треба її демонтувати щоб не бахнула і на цьому зупинитись. Будуть в.д. коло кожної хати виробляти енергію, АЕС то минуле століття.
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13.06.2026 18:01 Ответить
 
 