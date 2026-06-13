Восстановлено внешнее электроснабжение ЗАЭС, - "Энергоатом"
13 июня 2026 года в 14:30 было восстановлено внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС. Собственные потребности станции обеспечиваются от воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".
Детали
"Энергоатом" напоминает, что 10 июня в 21:09 ЗАЭС потеряла внешнее питание в результате отключения линии электропередачи "ЗаТЭС - Ферроплавная №1". Из-за этого станция перешла на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивали работу критически важных систем безопасности.
Этот случай стал 19-м блэкаутом Запорожской АЭС с момента ее оккупации российскими войсками и седьмым с начала 2026 года.
Риски для ядерной безопасности
"Энергоатом" подчеркивает, что каждая потеря внешнего электропитания создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.
"Только возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины и ее законного оператора может гарантировать безопасную эксплуатацию объекта и исключить угрозы для Украины, Европы и мира", - подчеркивают в украинской компании.
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захоплені об`єкти це відповідальність агресора.
ну нарешті!
я спокійний!
а що там з чаес?
коптить?
то, києву не привикати.
ми з 1986 потроху, фоним, і діти наші фонять і онуки!
і нам похєр!
чи, ви не бачили як світився київ вночі при блекаутах?