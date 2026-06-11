ЗАЭС снова обесточена из-за обстрела РФ: станция перешла на дизель-генераторы, - "Укрэнерго"

В результате российского обстрела утром 11 июня была отключена линия электропитания ЗАЭС. Оккупированная станция перешла на дизель-генераторы. Это уже 19-е полное отключение электроэнергии с начала войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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"Во время вызванной вражеским обстрелом воздушной тревоги вечером предыдущего дня отключилась высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. АЭС перешла на работу от дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для осмотра линии в настоящее время отсутствуют надлежащие условия безопасности. Нынешнее полное обесточивание ЗАЭС - уже 19-е с начала полномасштабного российского вторжения.

Что предшествовало?

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на украинских атомных электростанциях остается чрезвычайно сложной из-за постоянных угроз ядерной безопасности.

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