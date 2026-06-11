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Новости питание оккупированной ЗАЭС
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ЗАЭС снова обесточена из-за обстрела РФ: станция перешла на дизель-генераторы, - "Укрэнерго"

РФ обстреляла энерголинию ЗАЭС: Запорожская атомная станция снова на дизельном питании

В результате российского обстрела утром 11 июня была отключена линия электропитания ЗАЭС. Оккупированная станция перешла на дизель-генераторы. Это уже 19-е полное отключение электроэнергии с начала войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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"Во время вызванной вражеским обстрелом воздушной тревоги вечером предыдущего дня отключилась высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. АЭС перешла на работу от дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для осмотра линии в настоящее время отсутствуют надлежащие условия безопасности. Нынешнее полное обесточивание ЗАЭС - уже 19-е с начала полномасштабного российского вторжения.

Что предшествовало?

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на украинских атомных электростанциях остается чрезвычайно сложной из-за постоянных угроз ядерной безопасности.

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Запорожская АЭС (832) обесточивание (110)
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МАГАТЕ висловлює крайню ступінь стурбованності.І при цьому Рафаелло Грося впевнений що Х@йло тут ні при чєм і вова путєн-хароший.
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11.06.2026 10:45 Ответить
Давно пора перестати подавати електроживлення на окуповану станцію.
Нехай працюють на генераторах...Невже солярки не вистачає на заправках?
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11.06.2026 11:12 Ответить
 
 