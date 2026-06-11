ЗАЕС знову знеструмлена через обстріл РФ: станція перейшла на дизель-генератори, - "Укренерго"

Унаслідок російського обстрілу зранку 11 червня відключено лінію живлення ЗАЕС. Окупована станція перейшла на дизель-генератори. Фіксується вже 19-те повне знеструмлення з початку війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

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"Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері попередньої доби відключилась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС – вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення.

Що передувало?

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на українських атомних електростанціях залишається надзвичайно складною через постійні загрози для ядерної безпеки.

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