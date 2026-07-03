На Запорізькій АЕС знову стався блекаут: станція перейшла на дизель-генератори

На окупованій Росією Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція перейшла на дизель-генератори.

Про це ввечері 3 липня повідомив "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення станції

"О 16:46 відключилася повітряна лінія електропередачі "Феросплавна", що з'єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об'єднаною енергосистемою України", - сказано в повідомленні.

Внаслідок втрати зовнішнього електроживлення Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів.

"Кожен випадок втрати зовнішнього електропостачання становить загрозу для ядерної та радіаційної безпеки. Саме надійне електроживлення є критично необхідним для безпечного функціонування атомної станції та роботи систем, що забезпечують охолодження ядерного палива", - наголосили в "Енергоатомі".

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Загроза ядерній безпеці

Крім того, у компанії додали, що через російську окупацію станції ситуація на ЗАЕС залишається вкрай небезпечною.

"Єдиним способом гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС є її якнайшвидше повернення під повний контроль України та її єдиного легітимного оператора — АТ "НАЕК "Енергоатом", здатного забезпечити безпечну й стабільну роботу станції відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки", - сказано в заяві.

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