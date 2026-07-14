На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут в 2026 году

На Запорожской атомной электростанции вновь зафиксировали отключение электроэнергии, которое стало уже десятым с начала года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом" в Facebook.

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Станция снова осталась без питания

В "Энергоатоме" сообщили, что оккупированная станция лишилась внешнего электроснабжения. Из-за этого ЗАЭС была вынуждена перейти на резервные дизель-генераторы, которые поддерживают работу важных систем безопасности.

"Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз лишилась внешнего электропитания и была вынуждена перейти на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают работу критически важных систем безопасности. В настоящее время внешнее электроснабжение станции восстановлено", — отметили в компании.

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Рекордное количество аварий и риски

В компании подчеркнули, что это уже десятый случай отключения с начала 2026 года. Такой показатель назвали тревожным антирекордом для крупнейшей атомной электростанции Европы.

По данным "Энергоатома", станция более четырех лет находится под российской оккупацией, что сказывается на уровне безопасности.

"Очередной блэкаут в очередной раз подтверждает: пока Запорожская АЭС остается под российской оккупацией, риски для ядерной и радиационной безопасности не исчезают. Единственной гарантией безопасной работы станции остается ее деоккупация и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора", — заявили в "Энергоатоме".

Ранее сообщалось, что российские военные развертывают пункты управления дронами-камикадзе на территории станции.