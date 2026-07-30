На ЗАЕС перебої з інтернетом та водопостачанням, - МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про нещодавні перебої з інтернетом і водопостачанням на Запорізькій АЕС, що створює додаткові ризики для безпечної роботи станції.

Про це йдеться в його заяві, передає Цензор.НЕТ.

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Перебої з інтернетом

Як зазначається, черговим свідченням складної ситуації на станції стало дводенне відключення інтернету, яке розпочалося опівдні понеділка. Це стало найдовшим таким перебоєм відтоді, як майже чотири роки тому МАГАТЕ розгорнуло на станції свою постійну місію. Встановити причину збою одразу не вдалося.

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Проблеми з водопостачанням

Запорізька АЕС також продовжувала стикатися з проблемами водопостачання після перебоїв, що сталися минулого тижня. Водночас свердловини з підземними водами й надалі забезпечують потреби систем, необхідних для безпечної експлуатації та фізичного захисту станції.

"Військова активність поблизу Запорізької атомної електростанції та Енергодара залишається серйозним приводом для занепокоєння. Нещодавнє відключення інтернету та проблеми з водопостачанням є ще одними прикладами викликів, з якими стикаються ті, хто експлуатує станцію, і без того в складних та напружених умовах", - наголосив Гроссі.

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