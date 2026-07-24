На ЗАЕС перебої з водопостачанням, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що через бойові дії виникли перебої з водопостачанням на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції та в прилеглих районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

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Гроссі зазначив, що наразі нестачі води з колодязів, яка використовується для охолодження ядерного палива в реакторах, не зафіксовано.

Водночас атаки на Енергодар та його околиці, де проживає значна частина персоналу станції, пошкодили місцеву електроінфраструктуру, що призвело до перебоїв із водопостачанням у місті та на території ЗАЕС.

Спостерігачі МАГАТЕ мають обмежений доступ до води

За словами Гроссі, експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, з 18 липня мають лише обмежений доступ до водопровідної води.

Він також зазначив, що місія агентства з грудня не може відвідати розташований поблизу центр управління в надзвичайних ситуаціях через безпекові ризики.

Гроссі закликав захистити персонал станції

Очільник МАГАТЕ наголосив, що безперебійний доступ до базових послуг є критично важливим для роботи працівників атомної станції.

"Персонал атомної електростанції повинен бути під захистом у будь-який час", - підкреслив Гроссі.

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